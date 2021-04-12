МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Власти Италии определились с датой открытия туристического сезона и основными условиями въезда иностранных путешественников. Об этом сообщает RT со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Министр туризма Италии Массимо Гаравалья заявил, что туристическая деятельность в Италии может возобновиться в памятную для страны дату — День Республики, который отмечается 2 июня. Туроператоры: Египет может заменить россиянам Турцию

Гаравалья рассказал, что к базовым условиям приёма иностранных туристов относятся:

прохождение полной вакцинации от коронавируса и наличие соответствующих сертификатов;

предъявление отрицательного результата теста на COVID-19.

"В конце апреля мы приступаем к вакцинации населения Капри, Искьи и Прочиды, а также побережья Сорренто. Об иммунизации также просят крупные острова, в том числе Сицилия и Сардиния", — отметил министр.

Напомним, что до 30 апреля в Италии действуют ограничения на выезд граждан за границу. Прибывающих из стран Евросоюза ожидает пятидневный карантин и ПЦР-тестирование на коронавирус, туристам из большинства стран за пределами ЕС нужно будет соблюсти 15-дневную изоляцию и сдать анализ на COVID-19. Туристические визы в Италию в России пока не выдаются.