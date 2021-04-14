МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы США растут в среду, в то время как инвесторы оценивают квартальные финансовые результаты крупнейших американских банков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.02 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,49%, до 33840,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,12%, до 14011,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 4148,4 пункта.

При этом индекс DJIA в самом начале торгов установил новый исторический рекорд в 33868,66 пункта, а S&P — на уровне 4150,9 пункта.

Инвесторы оценивают старт сезона отчетности, который традиционно начинается с публикации финансовых результатов крупнейших американских банков. Так, о прибыли в первом квартале отчитались JP Morgan Chase & Co, Goldman Sachs и Wells Fargo. И у каждого из банков чистая прибыль за январь-март в годовом выражении подскочила более чем в пять раз. Продажи NFT выросли в 20 раз за последние три месяца

"Вопрос заключается в том будут ли эти результаты устойчивыми или же это разовый всплеск на выходе из COVID", — отметил главный инвестиционный менеджер BNY Mellon's Lockwood Advisors Мэтт Форестер (Matt Forester), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Помимо этого, инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Трейдеры надеются получить сигналы от главы регулятора относительно перспектив монетарной политики в стране в свете ускорения инфляции.