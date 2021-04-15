МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. США ввели новые санкции против России, сообщает Белый дом.

"Сегодня администрация (Джо) Байдена принимает меры… в отношении России за действия ее правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США", — говорится в заявлении Белого дома.

Власти страны ввели санкции против шести российских технологических компаний.

"Минфин США определил шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб", — говорится в релизе.

"Эти компании ответственны за работу в технологическом секторе экономики РФ. Мы продолжим привлекать РФ к ответственности за злонамеренные действия в киберпространстве, подобные инциденту с SolarWinds, используя все доступные меры", — сообщается в документе. Украина повысила учетную ставку

В перечне российсих компаний, попавших в санкционный список, есть также военный технополис "Эра".

"Первое использование минфином постановления от 15 апреля 2021 года направлено на компании технологического сектора экономики Российской Федерации, которые поддерживают российские спецслужбы. Следующие компании технологического сектора экономики Российской Федерации включены в список: технополис "Эра", — говорится в сообщении американского минфина.

Со своей стороны, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что введенные Вашингтоном санкции против ряда российских военных компаний не повлияют на их работу. Данные компании даже не заметят этих ограничений, отметил Джабаров.

Под санкции попали и компании российского бизнесмена Евгения Пригожина, предположительно, действующие в Африке.

Новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня, говорится в сообщении Белого дома.

"Министерство финансов выпустило указ, который запрещает финансовым учреждениям США участвовать в первичном рынке рублевых облигаций и облигаций в иностранной валюте, выпущенных после 14 июня 2021 года Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния или министерством финансов, а также предоставлять ссуды в рублях или не рублях Центробанку РФ, Фонду национального благосостояния или министерству финансов", — говорится в сообщении.

Минфин США ввел санкции против первого замруководителя администрации президента РФ Алексея Громова, который уже находится под санкциями, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Как отмечается, Громов возглавляет медиа-аппарат Кремля, "который стремился усилить напряженность в Соединенных Штатах, дискредитировав избирательный процесс в США 2020 г."

В результате минфин вводит санкции против Громова "за попытку вмешательства в президентские выборы США в 2020 г.", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте минфина.

Санкции введены также против пяти физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников, а также трех организаций за строительство Керченского моста и ситуацию с Крымом, сообщает пресс-служба американского минфина.

В санкционный список включены глава компании "Мостотрест" Леонид Рыженкин, министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич, глава МВД Крыма Павел Каранда, глава управления ФСБ по Республике Крым Леонид Михальчук и глава управления Следственного комитета России по Крыму Владимир Тереньтьев.

В данный перечень также включены компания "Ленпромтранспроект", управление строительства железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск, а также "Симферопольское "СИЗО-1".

В Вашингтоне санкции объясняют причастностью указанных лиц и компаний "к строительству моста в Керченском проливе в нарушении суверенитета Украины" и "осуществление контроля и управления в Крыму".

Также США высылают десять сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне, сообщает Белый дом.

"Соединенные Штаты высылают десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Среди сотрудников есть представители российских спецслужб", — говорится в заявлении.

Кроме того, указ оставляет за администрацией США право расширять санкции против российского суверенного долга.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что в случае введения США новых санкций против России Москва не оставит их без ответа, при высылке дипломатов последует зеркальный ответ "по соответствующим позициям".