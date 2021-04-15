МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Россия в марте 2021 года увеличила производство продуктов питания на 0,9% по сравнению с мартом 2020 года и на 13,3% — по сравнению с февралем текущего года, следует из материалов Росстата.

В частности, производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных в марте выросло на 0,1% в годовом выражении, до 254 тысяч тонн, выпуск свинины (парной, остывшей или охлажденной) снизился на 1,1%, до 230,65 тысячи тонн.

Производство охлажденного мяса птицы в марте по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года снизилось на 6,3%, до 271,2 тысячи тонн, а выпуск вареных колбасных изделий — вырос на 2,9%, до 131,66 тысячи тонн.

Объем производства мороженой рыбы в марте текущего года по сравнению с мартом прошлого года снизился на 9,1%, до 281,4 тысячи тонн, мороженого рыбного филе — вырос на 28,7%, до 25,44 тысячи тонн. Выпуск рыбных консервов в марте снизился на 24,3%, до 47,1 миллиона условных банок.

Выпуск нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в марте уменьшился за год на 7,1%, до 537,6 тысячи тонн, рафинированного — на 14,8%, до 197,3 тысячи тонн. Производство белого свекловичного сахара в марте увеличилось в 2 раза, до 68,9 тысячи тонн, риса — снизилось на 14,2%, до 39,7 тысячи тонн, а гречки в годовом выражении произведено на 19% меньше – 41,8 тысячи тонн.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в марте снизилось на 7,6%, до 714,9 тысячи тонн, производство макаронных изделий — на 13%, до 125,3 тысячи тонн. Молока в марте 2021 года выпущено на 1,4% больше, чем в марте 2020 года — 484,8 тысячи тонн, выпуск сыров вырос на 2,2%, до 49,17 тысячи тонн.

Шоколада и кондитерских изделий с сахаром в марте произведено на 10,2% больше, чем год назад — 163,3 тысячи тонн.

По данным Росалкогольрегулирования, производство водки в марте увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 13,4%, до 6,13 миллиона декалитров, коньяка – на 2,7%, до 629 тысяч декалитров, вин – на 13,9% до 2,6 миллиона декалитров.