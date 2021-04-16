Доллар снижается в начале торгов
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в начале торгов снижается на 1 копейку, до 76,32 рублей, евро — на 3 копейки, до 91,33 рубля — данные биржи.
https://1prime.ru/News/20210416/833476905.html
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в начале торгов снижается на 1 копейку, до 76,32 рублей, евро — на 3 копейки, до 91,33 рубля — данные биржи.
https://1prime.ru/News/20210416/833476905.html
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