МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Индустрия развлечений в РФ начала постепенно возвращаться к допандемийным оборотам, однако в целом россияне теперь стараются тратить на развлечения меньше и выбирают более экономные варианты досуга, подсчитал для РИА Новости платежный сервис для интернет-магазинов CloudPayments. Россияне в марте резко нарастили траты на медицинские услуги

Аналитики проанализировали онлайн-продажи сферы развлечений (детские парки развлечений, VR-парки, экскурсии по заповедникам и усадьбам, квесты, водные прогулки, "впечатления в подарок", экстремальные развлечения) за период с января 2020 года по март 2021 и выяснили, как пандемия повлияла на работу отрасли.

"Оборот онлайн-продаж в феврале 2021 года составил 85% от оборота допандемийного февраля 2020 года, а вот средняя сумма покупки в этой товарной категории в феврале 2021 года оказалась на 35% ниже, чем в соответствующем периоде 2020 года. При этом количество онлайн-транзакций выросло на 31%. Это говорит о том, что люди стараются чаще радовать себя и близких, но при этом стараются тратить на развлечения меньше, чем до пандемии, выбирая более экономные варианты развлечений и отдыха", — выяснили авторы исследования.

Сфера развлечений — одна из самых пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, поясняют в CloudPayments. Массовая самоизоляция, закрытие ТЦ и детских развлекательных учреждений, снижение доходов населения — все это отразилось на работе отрасли.

"И если в самом начале 2020 года отрасль закономерно для начала года росла — февраль к январю вырос по обороту на 42%, то уже в марте оборот по отношению к февралю сократился на 61%, а в апреле, на который пришелся пик ограничений, связанных с пандемией коронавируса, на 91%. На оставшиеся 9% приходились дистанционные развлечения, доступ к которым предоставлялся онлайн", — рассказали аналитики.