МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Росстат оперирует большим массивом данных, и правительство в первую очередь ориентируется на эти сведения, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о статистике по бедности в России. Дерипаска назвал бедными больше половины населения страны

На минувшей неделе Росстат сообщил о том, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, по предварительным данным, снизилась до 12,1% населения страны с 12,3% в 2019 году. По данным ведомства, в 2020 году число россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума составило 17,8 миллиона человек (18,1 миллиона в 2019 году). В понедельник бизнесмен Олег Дерипаска усомнился в достоверности этих данных и указал, что число бедных в РФ гораздо выше.

"Нужно учитывать, что Росстат оперирует большим массивом, выверенным массивом (информации — ред.) и, конечно, правительство в первую очередь ориентируется на те данные, которые выдает Росстат", — сказал Песков на вопрос о том, какие цифры ближе к истине.

При этом Песков отметил, что Дерипаска — достаточно опытный предприниматель, который обладает знаниями в области экономики и является крупным работодателем.