2021-04-21T12:40:10+03:00

2021-04-21T12:40:10+03:00

2021-04-21T12:40:10+03:00

2021

https://1prime.ru/News/20210421/833509856.html

Путин предложил новые выплаты беременным

Новости

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https://россиясегодня.рф

Президент России Владимир Путин предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6 тысяч 350 рублей в месяц. ПРАЙМ, 21.04.2021

выплаты, новости, экономика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60