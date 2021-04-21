МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6 тысяч 350 рублей в месяц.
https://1prime.ru/News/20210421/833509856.html
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил выплачивать беременным женщинам, которые оказались в сложных условиях, по 6 тысяч 350 рублей в месяц.
https://1prime.ru/News/20210421/833509856.html
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