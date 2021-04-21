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Путин призвал запустить "Северный широтный ход" для развития Арктики
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Железнодорожную магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе — "Северный широтный ход" — пора запускать для освоения ресурсов Арктики, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая... ПРАЙМ, 21.04.2021
послание федеральному собранию, владимир путин, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Железнодорожную магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе — "Северный широтный ход" — пора запускать для освоения ресурсов Арктики, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
"Ямало-Ненецкий округ совместно с нашими крупными компаниями с помощью предложенного механизма сможет запустить строительство Северного широтного хода – это железнодорожная магистраль, которая даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается — пора запускать, есть для этого все возможности", — сказал глава государства.