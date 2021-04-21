МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Железнодорожную магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе — "Северный широтный ход" — пора запускать для освоения ресурсов Арктики, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию. Путин призвал снять лишние ограничения для несырьевых экспортеров

"Ямало-Ненецкий округ совместно с нашими крупными компаниями с помощью предложенного механизма сможет запустить строительство Северного широтного хода – это железнодорожная магистраль, которая даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается — пора запускать, есть для этого все возможности", — сказал глава государства.