События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 апреля
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 22 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный)
|15
|17 (факт)
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,35%
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (апрель)
|-5
|2
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (апрель)
|-0,5%
|-0,5%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,25%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике
|14:45
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (апрель)
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|576 тыс
|617 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (март)
|1,9%
|1,4%
|15:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (март)
|-6,6%
|0,8%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (март)
|6,22 млн барр
|6,19 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 16.04)
|580,5 млрд долл (на 09.04)
|RUB
|НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Polymetal International plc — операционные результаты за 1кв2021
|RUB
|М.Видео — операционные результаты за 1кв2021
|RUB
|Мать и дитя — ГОСА (реестр закрыт 19.03.2021)
|18,5 — див-д 2019
|9,8 (1П2020) + 19 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.05.2021) — див-д 2020
|RUB
|КуйбышевАзот — ГОСА (реестр закрыт 28.03.2021, в заочной форме)
|1 (1П2019) + 1 (9м2019) (ао, ап) — див-д 2019
|6,85 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.05.2021) — див-д 2020
|RUB
|Polymetal International plc — закрытие реестра для участия в ГОСА (26.04.2021)
|$0,2 (1П2019) + $0,2 (спец) + $0,42 (фин) — див-д 2019
|$0,4 (1П2020) + $0,89 (фин, реестр для выплаты — 07.05.2021) — див-д 2019
|RUB
|Роснефть — СД (рекоменд. по див-дам 2020)
|15,34 (1П2019) + 18,07 (фин) — див-д 2019
|RUB
|МРСК Северо-Запада — СД (рекоменд. по див-дам 2020)
|0,0019999807 (9м2019) + 0,0012724293 (фин) — див-д 2019
|RUB
|СИБУР — СД (вопросы проведения ВОСА)
https://1prime.ru/News/20210422/833518037.html