МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 22 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный) 15 17 (факт)
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,35%  
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (апрель) -5 2
14:45 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (апрель) -0,5% -0,5%
14:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25%  
14:45 EUR Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике    
14:45 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (апрель)    
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 576 тыс 617 тыс
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (март) 1,9% 1,4%
15:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ    
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (март) -6,6% 0,8%
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (март) 6,22 млн барр 6,19 млн барр
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 16.04) 580,5 млрд долл (на 09.04)  
  RUB НЛМК — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Polymetal International plc — операционные результаты за 1кв2021    
  RUB М.Видео — операционные результаты за 1кв2021    
  RUB Мать и дитя — ГОСА (реестр закрыт 19.03.2021) 18,5 — див-д 2019 9,8 (1П2020) + 19 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.05.2021) — див-д 2020
  RUB КуйбышевАзот — ГОСА (реестр закрыт 28.03.2021, в заочной форме) 1 (1П2019) + 1 (9м2019) (ао, ап) — див-д 2019 6,85 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 11.05.2021) — див-д 2020
  RUB Polymetal International plc — закрытие реестра для участия в ГОСА (26.04.2021) $0,2 (1П2019) + $0,2 (спец) + $0,42 (фин) — див-д 2019 $0,4 (1П2020) + $0,89 (фин, реестр для выплаты — 07.05.2021) — див-д 2019
  RUB Роснефть — СД (рекоменд. по див-дам 2020) 15,34 (1П2019) + 18,07 (фин) — див-д 2019  
  RUB МРСК Северо-Запада — СД (рекоменд. по див-дам 2020) 0,0019999807 (9м2019) + 0,0012724293 (фин) — див-д 2019  
  RUB СИБУР — СД (вопросы проведения ВОСА)    