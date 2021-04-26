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https://1prime.ru/News/20210426/833545765.html
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
Новости
Новости
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Информационный сервис, с помощью которого москвичи смогут узнать график отключений горячей воды в домах, заработал на портале столичной мэрии, сайте МОЭК (Московской объединенной... ПРАЙМ, 26.04.2021
отопление, москва, новости
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Информационный сервис, с помощью которого москвичи смогут узнать график отключений горячей воды в домах, заработал на портале столичной мэрии, сайте МОЭК (Московской объединенной энергетической компании) и в мобильном приложении "Моя Москва".
"Сервис проверки графика отключения воды открывается на портале mos.ru ежегодно за несколько недель до начала планового отключения горячей воды в городе. За минувшие три года им воспользовались около 7,5 миллиона человек", — говорится на сайте столичной мэрии.
Плановые отключения горячей воды, необходимые для подготовки к следующему отопительному сезону, начнутся в столице с 11 мая. Максимальный срок отключения не превысит 10 календарных дней. Во время плановых отключений горячей воды специалисты проведут профилактические работы на теплосетях и оборудовании системы теплоснабжения.