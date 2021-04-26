МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Информационный сервис, с помощью которого москвичи смогут узнать график отключений горячей воды в домах, заработал на портале столичной мэрии, сайте МОЭК (Московской объединенной энергетической компании) и в мобильном приложении "Моя Москва".

"Сервис проверки графика отключения воды открывается на портале mos.ru ежегодно за несколько недель до начала планового отключения горячей воды в городе. За минувшие три года им воспользовались около 7,5 миллиона человек", — говорится на сайте столичной мэрии.

Плановые отключения горячей воды, необходимые для подготовки к следующему отопительному сезону, начнутся в столице с 11 мая. Максимальный срок отключения не превысит 10 календарных дней. Во время плановых отключений горячей воды специалисты проведут профилактические работы на теплосетях и оборудовании системы теплоснабжения.