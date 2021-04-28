МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Продажа украинского газа местному населению по завышенной цене стала результатом аферы президента Владимира Зеленского. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на мнение политолога Дмитрия Корнейчука, которое он высказал в эфире телеканала "Первый независимый". На Украине резко поднялись тарифы на газ

"Зеленский, тот, что обещал нам в два раза тарифы снизить, обещал нам, что у нас газ будет для людей и так далее, совершил одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины и сделал то, о чем мечтали все наши олигархи 30 лет, но ни один президент на это не решался", — сказал Корнейчук.

Он утверждает, что с запуском в стране рынка газа топливо украинской добычи, себестоимость которого с налогами составляет 2,5-3 гривны (7-8 рублей), стало продаваться монополистами населению в 2-2,5 раза дороже.

"Президент Зеленский несет непосредственную ответственность за эту аферу, когда газ украинской добычи продается в 2,5 раза дороже, на этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают, в свою очередь, президента Зеленского. И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остается", — отметил Корнейчук.

Он добавил, что людей в условиях кризиса и пандемии коронавируса такими тарифами банально грабят.