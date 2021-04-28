МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Налоговые льготы и отсрочки оказались более желанными формами господдержки для российского бизнеса, чем прямые выплаты из бюджета, сообщил руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян. Риск банкротств в России за год снизился в три раза

"Бизнес считает наиболее привлекательными именно налоговые льготы – будь то снижение налоговой нагрузки или ее отсрочка", — сказал Айрапетян, представляя результаты соответствующего исследования на онлайн-конференции "Бизнес-климат России. Весна 2021".

Так, 58% предпринимателей, участвовавших в исследовании ЦСР, назвали снижение налоговой нагрузки наиболее привлекательной формой господдержки. На втором месте – отсрочка по налогам и платежам, получившая 34% голосов.

"Если сравнить налоговые льготы и их позицию с иными мерам поддержки, получится интересный вывод – что бизнес в принципе в кризисный период устраивает, что у него просто будут забирать меньше средств, в том числе, через налоги. В то время как меры по предоставлению компаниям дополнительных ресурсов, по крайней мере сейчас, чуть менее востребованы", – прокомментировал Айрапетян.

В частности, в пользу льготных ставок по кредитам высказались 27% участников исследования, законодательного ограничения тарифов и платежей – 25%, снижения административной нагрузки – 14%, а о потребности в помощи с выплатой зарплат сотрудникам заявили всего 9% предпринимателей.

По данным ЦСР, сейчас примерно каждая вторая компания в России говорит о том, что ей требуется господдержка. "Несмотря на то, что это меньше, чем в 2020 году, все равно этот показатель остается довольно высоким", — сказал эксперт. В отраслевом разрезе наиболее нуждающимися в господдержке оказались компании тяжелой промышленности, торговли и сферы услуг.