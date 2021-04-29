МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Интернет-холдинг "Яндекс" заключил соглашение о покупке банка "Акрополь"; в результате сделки к компании перейдут лицензии "Акрополя", включая универсальную банковскую, сообщает компания. Выручка "Яндекса" в первом квартале выросла на 39%

Сумма сделки составит 1,1 миллиарда рублей, из которых 75 миллионов рублей — премия к капиталу за покупку. Более 85% активов "Акрополя" приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России.

Издание The Bell в марте сообщало со ссылкой на источники, что "Яндекс" ведет переговоры о приобретении банка "Акрополь", владельцем которого в 2020 году стал гендиректор группы "Связной" Евгений Давыдович.

Как отмечает "Яндекс", наличие банковских лицензий позволит компании развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров.

Сделка будет закрыта после согласования в Банке России. Соответствующее ходатайство интернет-холдинг подал 28 апреля.

Согласно информации на сайте банка, "Акрополь" — универсальное кредитно-финансовое учреждение, предоставляющее весь спектр банковских услуг. Банк основан в 1994 году. Работает в Московском регионе.