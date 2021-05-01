МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Уловку с "отключением от SWIFT" придумали мошенники, которые для хищений денег у банковских клиентов используют метод социальной инженерии, рассказали РИА Новости в кредитных организациях. Европе предсказали потребительский бум

Ранее агентство выяснило, что мошенники начали обзванивать клиентов банков под предлогом защиты их карт от отключения международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, после того как Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором было в очередной раз предложено отключить РФ от этой системы. Тем не менее, по словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, и у ЕС нет компетенции на отключение от нее России.

Злоумышленники изменили "скрипт" (сценарий) для атаки в соответствии с актуальной информационной повесткой, заявил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. Но такие звонки всегда мошеннические, поскольку ни при какой ситуации настоящий банковский сотрудник не попросит назвать подобную конфиденциальную информацию — номер карты, код CVV или ОТР (одноразовый пароль), напоминает он.

Мошенники с помощью этой легенды выманивают у клиента данные карт, чтобы потом проводить операции, при которых держатель карты со своей картой физически не присутствует в месте проведения оплаты, пояснили в банке "Открытие".

Также злоумышленники могут использовать спекуляции о возможном отключении России от SWIFT, чтобы убедить клиента самостоятельно перевести деньги на якобы "безопасный счет" либо сообщить злоумышленникам данные для входа в личный кабинет, добавили в Промсвязьбанке.

"Подобные схемы социальной инженерии называются "Спаситель", когда злоумышленники запугивают потенциальную жертву тем, что с ее средствами на банковском счете может что-то случиться", — подтвердил вице-президент, начальник управления статистического анализа банка "Ренессанс Кредит" Сергей Афанасьев.