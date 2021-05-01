МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил генерал-полковника Павла Барышева от должности замглавы МЧС РФ, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

"Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.