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Путин освободил от должности замглавы МЧС
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Президент России Владимир Путин освободил генерал-полковника Павла Барышева от должности замглавы МЧС РФ, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации... ПРАЙМ, 01.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил генерал-полковника Павла Барышева от должности замглавы МЧС РФ, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"Освободить генерал-полковника Барышева Павла Федоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.