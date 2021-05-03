МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в основном в минусе, при этом площадки Китая и Японии закрыты в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов гонконгский индекс Hang Seng Index упал на 1,38%, до 28280 пунктов. Южнокорейский KOSPI стал ниже на 0,66% и составил 3127,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос при этом на символические 0,04%, до 7028,8 пункта. Эксперты рассказали, что случится с МРОТ после отмены потребкорзины

По итогам торгов пятницы индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,81%, до 3446,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,29%, до 2298,93 пункта. Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,83%, до 28812,63 пункта.

Трейдеры сохраняли осторожность, в том числе и вследствие низкого биржевого оборота. Вместе с этим среди участников торгов сохраняются опасения по поводу ситуации с коронавирусом, что особенно касается Индии. В выходные суточный прирост числа обнаруженных инфицированных превысил там 400 тысяч.

Кроме того, в пятницу основные американские фондовые индексы также сократились. Снижение последовало после публикации отчётности компаний, в том числе Twitter и Chevron.