МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Это связано с обнародованными в открытых источниках данными о сотрудничестве ряда руководителей КПРФ с китайскими властями, пояснил член бюро президиума партии "Родина" Фёдор Бирюков в беседе с RT.

"По информации из открытых источников, которую мы продублировали в нашем Telegram-канале, следует, что руководство КПРФ долгое время очень тесно связано с руководством Коммунистической партии Китайской Народной Республики. Более того, выпускаются книги авторства (председателя ЦК КПРФ Геннадия. — ред.) Зюганова, есть и экономические, и личные связи с Китаем", — рассказал Бирюков.

По его мнению, это свидетельствует о том, что люди, составляющие руководство КПРФ, "подпадают под современный закон об иностранных агентах". Согласно российскому законодательству, иноагентами могут быть признаны физические лица, которые занимаются политической деятельностью на территории страны и при этом получают финансирование из-за рубежа.

"Поэтому мы обращаемся в Министерство юстиции с просьбой проверить эту информацию, дать ей правовую оценку, а в случае подтверждения фактов признать руководство КПРФ иностранными агентами", — заявил член бюро президиума партии "Родина".

Ранее бюро президиума политического совета партии "Родина" опубликовало в своей группе "Вконтакте" открытое обращение к главе Минюста РФ Константину Чуйченко, в котором представители партии призвали изучить законность взаимодействия руководителей КПРФ и китайских властей. На сайте партии обращение пока не появилось, нет также данных о том, что оно поступило в Минюст.