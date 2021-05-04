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Ученый назвал страну - "лабораторию" по выведению новых штаммов COVID-19
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Страной — "лабораторией" по выведению новых штаммов коронавируса назвал Бразилию профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес. По его словам, пандемия... ПРАЙМ, 04.05.2021
бразилия, пандемия коронавируса, новости
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Страной — "лабораторией" по выведению новых штаммов коронавируса назвал Бразилию профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес. По его словам, пандемия COVID-19 до сих пор остается вне контроля властей страны. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше", — заявил Альвес. По его мнению, в Бразилии сложился «идеальный шторм», поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования в стране не существует санитарного контроля.
Ученый указал на особую опасность амазонского штамма коронавируса (P.1), выявленного в городе Манаус, после чего Бразилия переживает «откат сценария» — в группу риска начали входить более молодые люди, в том числе беременные женщины. Альвес предупредил, что выявление новых штаммов «носит спорадический характер». Кроме того, ученый подчеркнул, что существует еще один фактор риска — это контакты вируса с привитыми людьми, за счет чего образуются новые мутации COVID-19, способные пробивать «щит антител».