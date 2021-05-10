МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден выступит в понедельник на саммите восточноевропейских стран-союзников по НАТО, сообщил Белый дом.

"Президент поговорит с союзниками по восточному флангу НАТО, которые будут встречаться на виртуальном саммите "Бухарестской девятки". В преддверии своего участия в саммите НАТО в следующем месяце он доведет до них свое желание более тесного сотрудничества с нашими союзниками в Центральной Европе и регионах Балтийского и Черного моря по всему спектру глобальных вызовов", — говорится в расписании Белого дома.

РИА Новости напоминает, что в "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.