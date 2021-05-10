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Байден в понедельник выступит на саммите стран НАТО Восточной Европы
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Президент США Джо Байден выступит в понедельник на саммите восточноевропейских стран-союзников по НАТО, сообщил Белый дом. "Президент поговорит с союзниками по восточному флангу... ПРАЙМ, 10.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден выступит в понедельник на саммите восточноевропейских стран-союзников по НАТО, сообщил Белый дом.
"Президент поговорит с союзниками по восточному флангу НАТО, которые будут встречаться на виртуальном саммите "Бухарестской девятки". В преддверии своего участия в саммите НАТО в следующем месяце он доведет до них свое желание более тесного сотрудничества с нашими союзниками в Центральной Европе и регионах Балтийского и Черного моря по всему спектру глобальных вызовов", — говорится в расписании Белого дома.
РИА Новости напоминает, что в "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.