МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. В случае военного конфликта американской армии грозит крах из-за недостаточного финансирования оборонного сектора. Об этом заявила старший научный сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд.

В ее статье, опубликованной в журнале The National Interest, она рассказала об опасном положении вооруженных сил США по причине недостаточного финансирования, особенно оборонного сектора.

Эксперт отметила, что состояние вооруженных сил США на данный момент вызывает опасения из-за устаревшей боевой техники и недостаточного количества той, что имеется. Вуд рассказала, что большая часть военного оборудования закупалась в 80-х и 90-х годах прошлого века, а военно-морской флот сократился вдвое за последние тридцать лет. Специалист также усомнилась в компетентности летчиков в связи с низким количеством часов налетов. "В армии нет достаточного количества подразделений, чтобы она выполнила все, что от нее может потребоваться", — подчеркнула Вуд.

Научный сотрудник также акцентировала внимание на "конкурентах" Вашингтона, которые за последние двадцать лет инвестировали в вооружения, о чем свидетельствуют проводимые ими учения. Она предупредила, что противники США не станут ждать, пока администрация президента Джо Байдена решит свои внутренние проблемы и модернизирует свои вооруженные силы.