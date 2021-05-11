11 мая — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в понедельник закрылись с незначительным повышением после кибератаки на важнейший трубопровод, посредством которого на Восточное побережье поступает около 45% необходимого региону топлива. На рынке ожидают падения загруженности американских НПЗ и увеличения импорта бензина. Глава Минприроды рассказал о запасах нефти и газа в России

Компания Colonial Pipeline Co. управляет системой трубопроводов протяженностью 5500 миль, через которые транспортируется топливо с НПЗ, расположенных на побережье Мексиканского залива, на Восточное побережье США. В компании на выходных заявили, что подверглись кибератаке, из-за которой работа трубопровода временно приостановлена.

Котировки нефти снизились, на фоне "разговоров о бронировании европейского бензина для поставок в США, а также ожиданий снижения загруженности НПЗ побережья Мексиканского залива” в связи с приостановкой трубопровода, отметил Фил Флинн, старший рыночный аналитик Price Futures Group.

Июньские фьючерсы на нефть WTI по итогам торгов на NYMEX выросли на 2 цента, или 0,03%, до 64,92 доллара за баррель. Июльские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe выросли в цене на 4 цена, или почти на 0,1%, до 68,32 доллара за баррель.

Фьючерсы на бензин на NYMEX ранее в понедельник росли в цене, однако затем некоторое время снижались вслед за ценами на нефть. Тем не менее котировки возобновили рост; по итогам торгов фьючерсы на бензин выросли на 0,3% до 2,13 доллара за галлон. Июньские фьючерсы на печное топливо подорожали на 0,3% до 2,02 доллара за галлон.

"Важный фактор неопределенности заключается в том, как долго не будет работать трубопровод. Чем дольше будут сохраняться проблемы, тем большую поддержку получат цены на нефтепродукты", — отметил Уоррен Паттерсон, главный стратег-аналитик по рынку сырьевых товаров в ING.

В Colonial в воскресенье заявили о восстановлении работы на некоторых менее крупных линиях между терминалами и поставочными пунктами. В компании работают над возобновлением прокачки по другим второстепенным линиям. Colonial возобновит работу всей системы только когда это будет казаться безопасным и соответствовать всем федеральным нормативным актам.

"Высокие цены на Восточном побережье США приведут к росту цен на нефтепродукты в других регионах, учитывая, что в случае длительной приостановки работы трубопровода Восточному побережью придется переключиться на морские поставки топлива, в частности, из Европы", — подчеркнул Паттерсон.

Между тем июньские фьючерсы на природный газ снизились в цене на 0,9% до 2,93 доллара за млн БТЕ.

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