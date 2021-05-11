МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Российский регулятор хочет упростить возврат денег россиянам, которые стали жертвами кибермошенников. Как пишет газета "известия", изменения предполагают заморозку похищенных средств на счетах злоумышленников.

"Первая предполагаемая новация — автоматическая блокировка спорной суммы на счете вероятного мошенника сразу же после обращения пострадавшего", — цитирует издание замначальника департамента информбезопасности Банка России Артема Сычева. Он курирует ФинЦЕРТ.

Отмечается также, что блокировка денежной суммы важна: в половине случаев преступники снимают похищенные деньги в течение часа после перевода. Еще в 47% — в течение двух-трех часов. Только в 3% случаев деньги могут задержаться на счете до суток.

"Причем зачастую злоумышленники, чтобы запутать следы, используют целую цепочку переводов, а в качестве первого получателя — дропа. В нынешней ситуации у банков нет правовых оснований заблокировать уже зачисленные средства ни на промежуточном, ни на конечном счете, а также отказать в выдаче средств", — добавляется в сообщении и поясняется, что дроп это подставная личность, чьи данные используются мошенниками с целью сохранить свою анонимность.

Как заявил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков изданию, банковское сообщество уже подготовило проект закона, который предполагает автоматическую блокировку на срок до 25 дней оспариваемой суммы на счете получателя.