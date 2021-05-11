МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, будет не таким затяжным, как после банковского кризиса в 2008 году, пишет газета Le Monde со ссылкой на главного экономиста Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филипа Лейна. Аналитики назвали причину замедления глобального роста экономики

При этом он подчеркнул, что восстанавливаться мировая экономика после пандемии может достаточно долго.

"По сравнению с десятилетием после финансового кризиса 2008 года пандемия станет событием двух-трех лет. Спад будет краткосрочнее, а шрамы — менее глубокими", — заявил специалист.

Он отметил, что из-за роста госдолга беспокоиться не стоит:

по сравнению с 2008 годом процентная ставка долговых облигаций снизилась,

срок погашения вырос.



Финансовые долги не будут сильно обременять. Но долгосрочные эффекты от коронавируса, особенно — в сферах образования и здравоохранения, заставляют экспертов беспокоиться.

"Те, кто работает в административных центрах, занимаются обслуживанием офисов, или работники сферы путешествий, например, пострадали сильнее, чем те, кто может продолжать работу удаленно, как например, IT-специалисты", —добавил экономист.

Он также прогнозирует, что в мае-июне может начаться фаза роста. Но экономика еврозоны выйдет на уровень ВВП 2019 года только весной следующего 2022 года. При этом рынок труда достигнет показателей 2019 года только к 2023 году, прогнозирует он.