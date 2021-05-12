МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Apple работает над компактной игровой приставкой. Об этом в своем Twitter сообщает известный инсайдер под ником FrontTron.

Блогер ссылается на сообщения с одного из корейских форумов, на котором знакомые с планами американской компании обсуждали будущие релизы Apple. Согласно его информации, IT-гигант может выпустить гибридную игровую консоль, ближайшим аналогом будущего продукта указывают компактную приставку Nintendo Switch. Приложения Apple могут стать платными из-за последнего обновления

Судя по раскрытым данным, консоль будет иметь специальный процессор, не относящийся к сериям A и M, которые используются в смартфонах, планшетах и компьютерах Apple. Новый чип получит улучшенный графический ускоритель и поддержку трассировки лучей.

Серьезность планов Apple подкрепляет тот факт, что компания уже ведет переговоры с поставщиками контента. В частности, игры для новой приставки может выпустить Ubisoft, с представителями которой в данный момент обсуждается возможность партнерства.

Напомним, что Apple практически не представлена на рынке игровых продуктов. У компании есть запущенный осенью 2019 года сервис Arcade, пользователи которого по подписке имеют доступ к ряду игр. Тайтлы можно запускать на нескольких платформах — iPhone, iPad, Mac, Apple TV.