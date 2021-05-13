МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром повышается к доллару и евро, несмотря на дешевеющую нефть, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижался на 15 копеек – до 74,48 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 89,96 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра снижается на 0,9% — до 68,7 доллара за баррель.