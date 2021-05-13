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https://1prime.ru/News/20210513/833649865.html
Рубль утром прибавляет к доллару и евро
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Рубль в четверг утром повышается к доллару и евро, несмотря на дешевеющую нефть, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижался на 15... ПРАЙМ, 13.05.2021
новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром повышается к доллару и евро, несмотря на дешевеющую нефть, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск снижался на 15 копеек – до 74,48 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 89,96 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра снижается на 0,9% — до 68,7 доллара за баррель.