МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Биткоин вскоре попробует снова взять рубеж в 60 тысяч долларов, но в долгосрочной перспективе монета способна достигнуть стоимости в 250 тысяч долларов. Такой прогноз озвучил в интервью для программы CNBC "Trading Nation" глава инвестиционной компании Morgan Creek Capital Марк Юско. Пять криптовалют, на которых можно неплохо заработать

По его мнению, характерной особенностью главной криптовалюты является ее структура в виде сети, которая постоянно увеличивается за счет пополнения новыми узлами.

"Это сеть, а сети растут экспоненциально. И биткоин — это самая быстрорастущая сеть в истории, стоимость которой уже перевалила за 1 триллион долларов", — пояснил Юско. Он провел аналогию между физическим золотом и золотом цифровым — биткоином, считая, что капитализация обоих инвестиционных активов в течение пяти лет должна сравняться. Это означает, что если биткоин достигнет эквивалентной желтому металлу стоимости в 4 триллиона долларов, его актуальный курс может увеличиться до 250 тысяч долларов.

Помимо этого, Юско подчеркнул, что в будущем вычислительные мощности компьютеров будут только возрастать, и это неизбежно повлияет на расширение блокчейн-сети биткоина. Таким образом, капитализация первой криптовалюты и ее значение на рынке инвестиционных активов существенно увеличатся.

В ходе интервью эксперт затронул и другие криптовалюты. Так, он сравнил биткоин с Ethereum. Он выразил мнение, что "биткоин остается золотым стандартом криптопространства, своеобразным протоколом базового уровня, наподобие TCP/IP, который обеспечивает базовую связь между компьютерами. Между тем такие криптовалюты, как ETH можно сравнить с "www." или "набором инструментов" для создания приложений. Майнинг Ethereum превзошел по доходам добычу биткоина

Соответственно, отметил Юско, у ряда протоколов есть шансы на выживание, однако существуют тысячи воистину бесполезных коинов — и Doge относится к этой категории. Юско назвал монету-мем "шуткой". "Это просто служебные токены, не имеющие никакой базовой ценности или вариантов применения, и в конечном итоге они исчезнут", — резюмировал он.