Эксперт объяснил, почему биткоин станет полноценным аналогом золота
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Биткоин вскоре попробует снова взять рубеж в 60 тысяч долларов, но в долгосрочной перспективе монета способна достигнуть стоимости в 250 тысяч долларов. Такой прогноз озвучил в интервью для программы CNBC "Trading Nation" глава инвестиционной компании Morgan Creek Capital Марк Юско.
По его мнению, характерной особенностью главной криптовалюты является ее структура в виде сети, которая постоянно увеличивается за счет пополнения новыми узлами.
"Это сеть, а сети растут экспоненциально. И биткоин — это самая быстрорастущая сеть в истории, стоимость которой уже перевалила за 1 триллион долларов", — пояснил Юско. Он провел аналогию между физическим золотом и золотом цифровым — биткоином, считая, что капитализация обоих инвестиционных активов в течение пяти лет должна сравняться. Это означает, что если биткоин достигнет эквивалентной желтому металлу стоимости в 4 триллиона долларов, его актуальный курс может увеличиться до 250 тысяч долларов.
Помимо этого, Юско подчеркнул, что в будущем вычислительные мощности компьютеров будут только возрастать, и это неизбежно повлияет на расширение блокчейн-сети биткоина. Таким образом, капитализация первой криптовалюты и ее значение на рынке инвестиционных активов существенно увеличатся.
В ходе интервью эксперт затронул и другие криптовалюты. Так, он сравнил биткоин с Ethereum. Он выразил мнение, что "биткоин остается золотым стандартом криптопространства, своеобразным протоколом базового уровня, наподобие TCP/IP, который обеспечивает базовую связь между компьютерами. Между тем такие криптовалюты, как ETH можно сравнить с "www." или "набором инструментов" для создания приложений.
Соответственно, отметил Юско, у ряда протоколов есть шансы на выживание, однако существуют тысячи воистину бесполезных коинов — и Doge относится к этой категории. Юско назвал монету-мем "шуткой". "Это просто служебные токены, не имеющие никакой базовой ценности или вариантов применения, и в конечном итоге они исчезнут", — резюмировал он.
https://1prime.ru/News/20210513/833651913.html