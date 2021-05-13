МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Крупнейший в истории российской огранки 100,94-каратный бриллиант The Spectacle продан на аукционе Christie's Magnificent Jewels за 14,14 миллиона долларов (12,84 миллиона швейцарских франков), говорится в сообщении АК "Алроса". Добытый в Якутии бриллиант продали за рекордную сумму

Аукцион состоялся в Женеве 12 мая. Как пояснил РИА Новости представитель компании, сумма в 14,14 миллиона долларов, уплаченная покупателем, включает и комиссию аукционного дома. Ранее корреспондент РИА Новости, присутствовавший на аукционе, сообщал, что бриллиант The Spectacle массой свыше 100 карат ушел с молотка на аукционе Christie's за 12 миллионов долларов.

"Эксклюзивные бриллианты, ярчайшим примером которых служит The Spectacle, высоко ценятся и коллекционерами, и инвесторами. Интерес, проявленный участниками аукциона к этому лоту, свидетельствует о сохраняющемся спросе на уникальные бриллианты с выдающимися характеристиками и гарантиями происхождения", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Алросы" Сергея Иванова.

Бриллиант The Spectacle массой 100,94 карата создан огранщиками подразделения "Бриллианты АЛРОСА" из выдающегося алмаза массой 207,29 карата, добытого в 2016 году на легендарной трубке "Зарница" — первом коренном месторождении алмазов, открытом в России в 1954 году. Как отмечается в сообщении, крупнейший в истории российского гранильного дела бриллиант получил высочайшие оценки экспертов GIA в отношении цвета и чистоты – D, то есть идеально бесцветный, и IF — без внутренних включений. Дополнительно подчеркивает совершенство кристалла его форма огранки — "изумруд", которая предъявляет очень высокие требования к качеству алмаза. Чистая прибыль "Алросы" по МСФО снизилась на 48,6%

Посвященная русскому балету и легендарной антрепризе Сергея Дягилева "Русские сезоны", коллекция The Spectacle помимо одноименного бесцветного бриллианта включает также 20,69-каратный фантазийный ярко-желтый "Жар-Птица" и 14,83-каратный "Призрак Розы", который в 2020 году стал самым большим в мире пурпурно-розовым бриллиантом, когда-либо проданным на аукционе, и поставил рекорд цены за карат для своего цвета.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.