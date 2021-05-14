МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Уже в субботу, 15 мая, вступят в силу новые правила использования мессенджера WhatsApp (основной владелец — Facebook). Они подразумевают передачу ряда персональных данных головной компании Facebook.

Россиянам, чтобы продолжать использовать все возможности приложения, будет необходимо принять новые правила использования мессенджера. Это можно сделать, нажав на соответствующую кнопку сервиса.

Если пользователь не согласится с измененными правилами, то функциональность WhatsApp для него будет сильно ограничена.

Сообщать материнскому Facebook планируется:

регистрационные данные аккаунта (например, номер телефона),

данные о транзакциях (в случае использования Facebook Pay либо магазинов в WhatsApp),



служебную информацию,



данные о взаимодействия пользователя с компаниями при использовании услуг WhatsApp,



информацию об устройстве, через которое используется мессенджер,



другие данные.

Если пользователь с этим не согласится, то сначала ему ограничат отправку сообщений: он не сможет первым отправлять сообщения другим пользователям, при этом сможет отвечать на них.

Помимо этого будет ограничена функциональность аудиозвонков.

В компании WhatsApp обещают, что удалять аккаунт несогласных пользователей не намерены. Однако через несколько недель общение через мессенджер для таких пользователей будет полностью заблокировано.

Разблокировка возможна, но только в случае, если пользователь все же примет новые правила.

При этом мессенджер обещает пользователям, что сообщения по-прежнему будут защищены шифрованием. "Благодаря этому доступ к вашей личной переписке не будут иметь ни WhatsApp, ни Facebook".