МИНСК, 15 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству в 2021–2023 годах разместить в РФ государственные долговые бумаги на сумму до 100 миллиардов российских рублей, говорится в указе главы белорусского государства, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. Лукашенко договорился с Путиным о встрече в ближайшее время

Ранее глава минфина Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что республика рассматривает размещение гособлигаций на Московской бирже в 2021 году.

"В целях рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь постановляю Совету министров Республики Беларусь осуществить в 2021–2023 годах привлечение внешних государственных займов путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 миллиардов российских рублей со сроком обращения не менее 1092 дней", — говорится в документе.

Указ поручает "при необходимости закреплять в эмиссионных документах отказ Республики Беларусь от иммунитета от применения зачета встречных требований, судебных и арбитражных процессов и разбирательств, исполнения судебного и арбитражного решений, а также в отношении предварительного обеспечения иска и обеспечения исполнения судебного и арбитражного решений по спорам, связанным с эмиссией, обращением, погашением и обслуживанием государственных ценных бумаг и вытекающим из эмиссионных документов". Путин обсудит с Лукашенко партнерство Москвы и Минска

В документе говорится, что денежные средства, полученные от размещения государственных ценных бумаг на территории России, будут зачисляться на банковский счет министерства финансов Белоруссии, открытый в "Газпромбанке " (Российская Федерация).

В прошлом году Белоруссия разместила свои гособлигации объемом 10 миллиардов российских рублей на финансовом рынке РФ. Эмиссия прошла в рамках зарегистрированного в июле 2019 года проспекта ценных бумаг Белоруссии серий 03-07 на общую сумму 30 миллиардов российских рублей. Также Белоруссия в середине 2019 года разместила в РФ два выпуска облигаций общим объемом 10 миллиардов рублей.

До этого министерство финансов Белоруссии подписало соглашение с рядом российских банков и ЕАБР с целью размещения в 2018–2020 годах долгосрочных гособлигаций на Московской бирже в национальной валюте РФ.