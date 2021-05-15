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Правительство России одобрило выделение средств туроператорам
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Правительство РФ одобрило выделение средств туроператорам для обеспечения прироста внутренних турпотоков, сообщается на сайте кабмина. "Принять проект распоряжения правительства... ПРАЙМ, 15.05.2021
туризм, правительство рф, туризм, бизнес, новости
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило выделение средств туроператорам для обеспечения прироста внутренних турпотоков, сообщается на сайте кабмина.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на оказание господдержки туроператорам в целях снижения стоимости и повышения конкурентоспособности внутрироссийского туристского продукта.