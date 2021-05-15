МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило выделение средств туроператорам для обеспечения прироста внутренних турпотоков, сообщается на сайте кабмина.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении. ВЭБ и партнеры создадут горный курорт в Сочи

Отмечается, что проект распоряжения направлен на оказание господдержки туроператорам в целях снижения стоимости и повышения конкурентоспособности внутрироссийского туристского продукта.