МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Венесуэла одобрила применение российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против коронавируса Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла. Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", заявили в фонде. "Спутник V" обогнал AstraZeneca по популярности в Чехии

Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации". Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности ряда вакцин, требующих двух уколов, отметили в РФПИ.

"Разрешение на применение вакцины "Спутник Лайт" последовало за одобрением двухкомпонентной вакцины "Спутник V", которая уже успешно используется в Венесуэле для защиты здоровья людей. "Спутник Лайт" поможет ускорить процесс вакцинации и предотвратить распространение коронавируса", — прокомментировал глава фонда Кирилл Дмитриев. Вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России

В январе в Венесуэле была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 65 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.