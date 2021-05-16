2021-05-16T09:24:23+03:00
2021-05-16T09:24:23+03:00
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Россияне стали чаще заказывать уборку и мелкий ремонт по дому
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Аналитики зафиксировали у россиян рост востребованности клининговых сервисов и мелкого бытового ремонта: эти сервисы в первом квартале стали оплачивать чаще по сравнению с прошлым... ПРАЙМ, 16.05.2021
траты, россия, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Аналитики зафиксировали у россиян рост востребованности клининговых сервисов и мелкого бытового ремонта: эти сервисы в первом квартале стали оплачивать чаще по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (один из крупнейших российских розничных банков и эквайеров). Результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости.
В рамках исследования аналитики изучили обезличенные данные о динамике количества и средних чеков операций по оплате актуальных в повседневной жизни услуг, совершенных по всем картам банка за первый квартал 2021 года, а также первый квартал 2020 года.
"Работа клинеров стала более актуальной. С января по март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года число операций по картам при оплате услуг по уборке дома выросло на 3%, а средний чек – на 10% и составил 1 981 рубль", — подсчитали аналитики.
Кроме того, россияне стали чаще звать на помощь мастеров-ремонтников, чтобы что-то починить. Так, общее количество операций по картам на оплату мелких ремонтных услуг выросло на 3%. При этом средний чек снизился на 14% и составил 3 397 рублей.