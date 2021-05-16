МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат AT&T ведет переговоры по объединению ряда медиаактивов с компанией Discovery, Inc. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Юрист рассказала, кого нельзя привлечь к работе сверхурочно

Собеседники агентства рассказали, что на данный момент компании обсуждают возможное слияние, но уверенности, что они в конечном итоге приведут к сделке, пока нет. Представители AT&T и Discovery отказались комментировать эту информацию.

В 2016 году AT&T объявил о покупке компании Time Warner за 85,4 миллиардов долларов. Спустя два года сделка была закрыта. После этого медиаконгломерату стали принадлежать телеканалы CNN, HBO, Cartoon Network, TBS, TNT и студия Warner Bros. До этого Time Warner долгое время входила в четверку крупнейших медиакомпаний мира.

Напомним, что Discovery, Inc. принадлежит одноименное семейство телеканалов, в числе которых Discovery Channel, Animal Planet, Investigation Discovery, Discovery Family, Science Channel, TLC, HGTV и другие.