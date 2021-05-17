МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Банк России в июне увеличит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 5,25% годовых, еще одно повышение на 0,25 процентного пункта может произойти в июле, прогнозируют эксперты Центра макроэкономических исследований Сбербанка.

ЦБ в апреле поднял ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. Регулятор объяснил такой шаг в том числе повышенными инфляционными ожиданиями и дал сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Банк России продолжит ужесточение денежной и макропруденциальной политики. Мы ждем повышения ставки на 0,25 процентного пункта в июне и, возможно, еще раз в июле", — отмечают аналитики.

При этом эксперты добавили, что в случае более быстрого повышения ключевой ставки возрастут риски того, что позже ставку придется снова снижать.

Российская экономика вернется к "доковидному" уровню уже в ближайшие месяцы, во втором квартале текущего года ВВП вырастет на 9%, прогнозируют эксперты Центра макроэкономических исследований Сбербанка.

По оценке экпертов, ВВП РФ в первом квартале снизился на 0,9% в годовом выражении, а во втором квартале ожидается рост на 9%. ЦБ выступил за частичный запрет займов для россиян по плавающим ставкам

Однако темпы месячного роста замедляются. В марте рост замедлился до 0,2% в месячном выражении с 0,6% месяцем ранее.

Потребление восстанавливается, отмечают в Сбербанке. Спад розничных покупок в первом квартале замедлился до 1,6% в годовом выражении, услуг — до 4,3%, общественного питания — до 6%.