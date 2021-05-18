МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ до 2024 года выделит более 1 миллиарда рублей на повышение квалификации рабочих в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщила пресс-служба кабмина. Утверждено положение о Единой информационной платформе управления данными

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о выделении средств на повышение квалификации рабочих в рамках нацпроекта "Производительность труда"… Общий объем финансирования до 2024 года составит более 1 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Господдержка подразумевает создание на базе предприятий — участников нацпроекта "точек кипения hi-tech" и корпоративных центров опережающей подготовки. "Точки кипения" будут организованы как пространства коллективной работы, диалога и эксперимента для развития сотрудников предприятий. Формат аналогичен тематическим корпоративным коворкингам и новаторским обучающим центрам.

Кроме того, средства будут направлены на формирование движения рационализаторов по стандартам "Ворлдскиллс". В свою очередь центры опережающей подготовки станут основными базами передачи методик ускоренной профессиональной подготовки сотрудников по востребованным на предприятиях компетенциям. Авиакомпаниям могут запретить регистрацию самолётов за рубежом

"Сегодня важно создать условия для повышения конкурентоспособности отечественной промышленности на внешних рынках, помочь предприятиям получить ориентиры и стандарты профессионализма, востребованного на высокотехнологичном производстве. Ключевой вектор развития в этом направлении – возрождение, поощрение и поддержка движения рационализаторов. Именно поэтому мы включили его в нацпроект", — прокомментировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

До конца 2024 года обучение по стандартам "Ворлдскиллс" пройдут 70 тысяч сотрудников, еще 100 тысяч пополнят ряды движения рационализаторов. Лучшие из них смогут подтвердить компетенцию рационализатора на ежегодном Кубке по рационализации и производительности. Первый такой кубок пройдет осенью 2021 года в Екатеринбурге в рамках VIII национального чемпионата рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике "Ворлдскиллс".