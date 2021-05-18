МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" запустил процесс продажи до 1,18 триллиона обыкновенных акций ВТБ, что составляет примерно 9,1% этого типа акций, следует из сообщения одного из организаторов Citigroup Global Markets. Структура Сбербанка приобрела 25% в издательстве "Просвещение"

"Банк "Траст" объявляет сегодня о своем намерении продать до 1,18 триллиона существующих обыкновенных акций банка ВТБ посредством ускоренного букбилдинга", — сказано в сообщении. Таким образом, на продажу предложен весь имеющийся у "Траста" пакет акций ВТБ.

Организаторами выступают Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities и "ВТБ Капитал".

Сбор заявок уже открыт и может быть закрыт в "кратчайшие сроки". Окончательное количество акций и цена за акцию в рамках продажи будут определены после завершения процесса букбилдинга, а детали будут объявлены в кратчайшие сроки после этого, добавляется в сообщении. ВТБ снизил ставки по льготной ипотеке при первом взносе от 20%

Если у "Траста" после закрытия сделки останутся акции ВТБ, то в течение 60 дней банк не сможет их продать. Отмечается, что сам ВТБ не получит средств от этой сделки.

"Открытие" в конце декабря продал банку непрофильных активов 9% акций ВТБ, которыми распоряжался напрямую. В косвенном распоряжении у него остались 5,75% через НПФ "Открытие". При этом в начале декабря глава ВТБ Андрей Костин говорил, что переданный пакет может быть продан весной — интерес есть, ВТБ обсуждал это с ЦБ и рассчитывает принять участие в продаже. Позже, в феврале, глава "Траста" Александр Соколов сообщал, что банк намерен продать 9% акций ВТБ с прибылью, срок зависит от устраивающей цены.

Контролирующим акционером ВТБ является государство. Минфин владеет всеми привилегированными акциями первого типа, их доля в уставном капитале кредитной организации составляет 32,88%. АСВ владеет всеми привилегированными акциями второго типа, их доля в уставном капитале — 47,22%. Росимуществу принадлежит 60,93% обыкновенных акций банка, доля в уставном капитале — 12,13%. Остальные обычные акции находятся в свободном обращении, их доля в уставном капитале составляет 7,8%.