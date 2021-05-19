Туристам назвали три доступные альтернативы Турции
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Наиболее приближенной альтернативой Турции являются Египет, Кипр и ОАЭ, однако о массовом потоке речи не идет. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на комментарий гендиректора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна.
Он считает, что любая альтернатива Турции на данный момент будет слабой. "Наиболее приближенная — это Египет, но только при условии открытия прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Сейчас трансфер из Каира до курортов занимает 5-6 часов — конечно, с удобством Турции это никак не сравнится. Из тех направлений, что открыты сейчас, альтернативой Турции с натяжкой можно назвать Кипр — там схожие климатические условия, достаточное количество рейсов из России, хотя и грузопассажирских", — объяснил Мкртчян.
Турэксперт также отметил, что владельцы отелей Кипра предлагают недорогостоящие варианты из-за отсутствия туристов из Европы, однако за ту же сумму туристы получают меньше, чем в Турции.
"По сути, туристы сейчас "собирают с мира по нитке" — кто-то поедет в ОАЭ, кто-то — на Кубу или в Мексику. Но о массовом потоке речи тут нет, эти направления в разы дороже Турции", — заключил Мкртчян.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, в свою очередь, подчеркнула положительную динамику в сфере внутреннего туризма. По ее словам, в текущем году многие туристы открыли для себя регионы России.
"Туристов удивляет доброжелательность, готовность помочь и нормальный сервис в объектах размещения. <…> С одной стороны, есть жалобы на качество, а с другой стороны, есть и положительная динамика, то есть туристы, которые удивлены тому, что они увидели во многих городах», — сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
https://1prime.ru/News/20210519/833699430.html