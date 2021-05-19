МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Наиболее приближенной альтернативой Турции являются Египет, Кипр и ОАЭ, однако о массовом потоке речи не идет. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на комментарий гендиректора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна. В Турции озвучили вероятную дату возобновления рейсов из России

Он считает, что любая альтернатива Турции на данный момент будет слабой. "Наиболее приближенная — это Египет, но только при условии открытия прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Сейчас трансфер из Каира до курортов занимает 5-6 часов — конечно, с удобством Турции это никак не сравнится. Из тех направлений, что открыты сейчас, альтернативой Турции с натяжкой можно назвать Кипр — там схожие климатические условия, достаточное количество рейсов из России, хотя и грузопассажирских", — объяснил Мкртчян.

Турэксперт также отметил, что владельцы отелей Кипра предлагают недорогостоящие варианты из-за отсутствия туристов из Европы, однако за ту же сумму туристы получают меньше, чем в Турции.

"По сути, туристы сейчас "собирают с мира по нитке" — кто-то поедет в ОАЭ, кто-то — на Кубу или в Мексику. Но о массовом потоке речи тут нет, эти направления в разы дороже Турции", — заключил Мкртчян.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, в свою очередь, подчеркнула положительную динамику в сфере внутреннего туризма. По ее словам, в текущем году многие туристы открыли для себя регионы России. Туроператоры рассказали о датах открытия рейсов в Египет

"Туристов удивляет доброжелательность, готовность помочь и нормальный сервис в объектах размещения. <…> С одной стороны, есть жалобы на качество, а с другой стороны, есть и положительная динамика, то есть туристы, которые удивлены тому, что они увидели во многих городах», — сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".