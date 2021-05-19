МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Биткоин обвалился до трёхмесячного минимума, однако именно на этом фоне к нему начал расти интерес со стороны новых инвесторов. Среди них есть и желающие купить монету по частям — ведь для этого достаточно будет даже весьма скромных сбережений. "Лайф" со ссылкой на экспертов рассказал, на что прежде всего стоит обращать внимание при покупке части биткоина, а также какие подводные камни могут встретиться на пути небогатых криптоинвесторов и как обойти "капкан игрока". Пять криптовалют, на которых можно неплохо заработать

СКОЛЬКО НУЖНО ДЕНЕГ ДЛЯ ПОКУПКИ БИТКОИНА ПО ЧАСТЯМ?

На данный момент курс биткоина колеблется в районе 45 тысяч долларов. Это минимум за три месяца. На данный момент исторический максимум биткоина приходится на середину апреля, когда криптовалюта подошла к уровню 64 тысячи долларов за монету.

Тем не менее, даже по нынешнему курсу криптовалюта уже входит в разряд высокобюджетных инвестиций. В переводе на рубли биткоин стоит порядка трёх с половиной миллионов. Впрочем, монета доступна инвесторам с любым кошельком.

"Мы привыкли считать, что одна единица валюты — это немного. Один рубль — это мало, один доллар тоже мало. Но совсем по-другому обстоят дела с биткоином (BTC), который стоит десятки тысяч долларов. Однако эта криптовалюта не является неделимым целым. У биткоина есть собственные "копейки". Они называются сатоши (сокращённо — sat). Один биткоин равен 100 миллионам сатоши. Таким образом, одна тысячная биткоина равна ста тысячам сатоши. Уверен, что по мере проникновения биткоина в обыденную жизнь и увеличения его цены термин "сатоши" будет получать всё более широкое распространение, — объяснил создатель экосистемы OTON Анатолий Илле.

Генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон считает, что "не существует никаких ограничений на покупку криптоцентов нет. Можно купить любую часть биткоина (десятую, сотую долю) в зависимости от имеющихся средств. Инвестиции реально могут начинаться от 100 рублей. Монета доступна практически в любом количестве".

Основатель криптосообщества "Рой Клуб" Владимир Мошкин, в свою очередь, рассказал, что "купить часть биткоина — это как купить не 100 долларов, а 50. Или не 1 доллар, а 50 центов, например. Как и многие фиатные деньги, биткоин делится на более мелкие монетки — сатоши. Просто если в рубле или долларе 100 центов или копеек, то биткоин делится на 100 миллионов мелких частей (сатоши). Именно за счёт такого сильного деления биткоин и удобен для инвесторов. Можно купить монету и на 5000 рублей, и на 50 000 рублей".

На криптовалютных биржах число знаков после запятой, как правило, ограничено шестым. Иными словами, чтобы купить наименьшую дробную часть, потребуется не более 0,05 доллара, или 3,6 рубля. Важно лишь соблюсти минимальные требования по минимальному размеру средств для открытия счёта там, где они есть. Эта сумма может начинаться от 500-1000 долларов (36 000-73 000 рублей). На этот нюанс обращает внимание руководитель инвестиционного департамента ICBF Аарон Хомский. Как изменятся курсы криптовалют на фоне обрушения биткоина

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ ЧАСТИ БИТКОИНА?

Эксперты отмечают, что в целом покупка 1 сатоши по своей природе ничем не отличается от покупки 1 биткоина. Разница лишь в том, какую часть эта покупка составит от накоплений инвестора. С учётом чрезвычайно высокой изменчивости котировок профессионалы рекомендуют инвестировать в криптовалюты не более 2-5% от капитала.

"Предпочтение стоит отдавать биткоину и, возможно, некоторым другим активам из топ-10 по капитализации рынка криптовалют. Всё, что за этими пределами, — область интересов профессионалов. При покупке биткоина стоит ориентироваться на длительный горизонт инвестирования, быть готовым к существенным коррекциям (порой до 40%) и нисходящим трендам. В истории были ситуации, когда биткоин лишался 95% стоимости. Однако это, скорее всего, уже не повторится из-за интереса к активу крупных игроков с Уолл-стрит. Начинающему инвестору можно применять правила из традиционных финансов — покупать частями с определённой периодичностью. Так будут шансы усреднить цену покупки и избежать ситуации покупки на самом пике перед длительной коррекцией", — порекомендовал Хомский.

Илле, в свою очередь, подчеркнул, что доходность инвестиции не зависит от её величины. "Инвестор может вкладывать в биткоин, например, по 50 долларов каждую неделю. В долгосрочной перспективе это может принести ощутимый доход. Такой метод называется дробным инвестированием и даёт лучшие результаты, чем однократная покупка актива на всю имеющуюся у вас сумму. Цена биткоина часто изменяется как в сторону роста, так и в сторону падения. Тем не менее, в долгосрочной перспективе криптовалюта неуклонно растёт", — сказал аналитик. Он обратил внимание, что за последние десять лет биткоин вырос на 20 000 000%.

"Плюсы и минусы операции по покупке доли биткоина такие же, как и при покупке целой монеты. Но не стоит забывать, что при проведении сделок инвестор оплачивает определённую комиссию. Её размер устанавливается правилами торговой площадки. Обычно комиссия составляет 2-3% (вне зависимости от объёма покупаемых биткоинов или его части). Заработать на покупке части биткоина вполне возможно. Например, приобрести часть монеты и распродать более мелкими частями, при этом увеличивая свой собственный процент. Например, купить биткоин на 300 тысяч и начать продавать его части по 10 тысяч рублей, но при этом комиссию брать не три, а уже пять процентов", — отметил Майкл Росс-Джонсон. Конкурент биткоина бьет очередной рекорд стоимости

ЧЕМ ОПАСЕН "КАПКАН ИГРОКА" И КАК ОБОЙТИ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ КРИПТОРЫНКА?

Хомский прогнозирует, что до конца года курс биткоина может колебаться в диапазоне от 38 до 65 тысяч долларов, и инвесторам стоит быть к этому готовыми. При благоприятном стечении обстоятельств курс первой криптовалюты выйдет на новые исторические максимумы. Аналитик допускает, что его значение уже в 2022 году может стать шестизначным. При этом он предупреждает, что инвестиции в криптовалюту очень рискованные, нужно быть готовым потерять сбережения, ни в коем случае нельзя покупать цифровые монеты на заёмные деньги.

Есть в подобных инвестициях и ещё один минус. Покупатель рискует попасть в "капкан игрока". Это понятие связано уже с психологией работы на крипторынке, которую не всегда учитывают новички.

Илле предупредил, что "когда инвестор покупает доступную ему часть биткоина и начинает следить за курсом этой криптовалюты, то он начинает нервничать. Рано или поздно запаникует и продаст её себе в убыток. Поэтому нужно следовать правилу: вложили деньги — и забудьте о них на время. Вернитесь к вопросу через три месяца или через полгода, чтобы оценить результат. Не рассчитывайте на быстрый заработок. Инвестору нужно набраться терпения и всегда воспринимать ситуацию хладнокровно и благоразумно".

Среди минусов покупки части монеты аналитики называют повышенную комиссию. Обычно она будет выше в пересчёте на 1 биткоин. Впрочем, по их мнению, это не та сумма, из-за которой стоит отказываться от инвестиций в криптоценты.