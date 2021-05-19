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https://1prime.ru/News/20210519/833701529.html
СМИ сообщили о планах США снять санкции с оператора "Северного потока 2"
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Новости
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Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, учитывая национальные интересы, сообщил портал Axios со ссылкой на... ПРАЙМ, 19.05.2021
госдеп, санкции, северный поток 2, газ, энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 19 мая — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream 2 AG, учитывая национальные интересы, сообщил портал Axios со ссылкой на источник. Санкции могут быть введены против российских судов-трубоукладчиков, однако не против оператора Nord Stream 2 AG и его руководства.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая остается уложить 80 километров.