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Лавров пошутил о возможной встрече Путина и Байдена
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Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном шуткой ответил на вопрос о возможной встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Лаврова... ПРАЙМ, 20.05.2021
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РЕЙКЬЯВИК, 20 мая — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном шуткой ответил на вопрос о возможной встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена.
Лаврова спросили, дала ли Россия добро на встречу лидеров двух стран.
Министр на это ответил: "Мы же не таможня, чтобы давать добро".