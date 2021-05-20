РЕЙКЬЯВИК, 20 мая — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном шуткой ответил на вопрос о возможной встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Лавров оценил результаты встречи с Блинкеном

Министр на это ответил: "Мы же не таможня, чтобы давать добро".