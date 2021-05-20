МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Эксперимент по продаже российского вина через инфраструктуру "Почты России" может начаться уже летом этого года в Москве и Мордовии. В том случае, если этот проект будет успешным, то к 2025 году "алкогольный" оборот компании может составить 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил РБК со ссылкой на презентацию компании, которая собирается заняться онлайн-продажей алкоголя. Россияне в прошлом году увеличили траты в мобильных приложениях на 25%

Провести "эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей, в том числе путем заказа через онлайн-ресурсы АО "Почта России", правительству и почтовому оператору в начале апреля поручил президент Владимир Путин. РБК утверждает, то это следует из презентации "Доставка российского вина напрямую покупателям — D2C торговля", которую подготовила сама "Почта России".

Источник издания на розничном рынке утверждает, что проект "концептуально" поддерживает Министерство финансов, а, по данным владельца одного из винных российских производителей и знакомого с содержанием концепции, сейчас рабочая группа проекта ведет консультации с "Почтой России".

"Почта России" действительно вовлечена в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя, прорабатываются технические параметры такого решения, подтвердил РБК Алексей Скатин, заместитель гендиректора "Почты России".

Отмечается, что продажи алкоголя через почтовых операторов практикуются во Франции и Австрии, а также по DHL.

В России дистанционная продажа алкоголя запрещена с 2007 года. Однако некоторые производители используют принцип click&collect, когда покупатель резервирует товар, но оплачивает и забирает его в офлайн-магазине. В ближайшие годы Beluga Group, например, собирается запустить четыре магазина-склада для сбора онлайн-заказов. Подсчитано, сколько торговцы едой заработали на пандемии

Крупнейший российский производитель водки планирует к 2024 году увеличить долю онлайн-продаж минимум в три раза. Если в 2020 году онлайн-заказы составили 3%, или 750 миллионов рублей доходов розничного подразделения, то через три года этот показатель должен вырасти до 10-15%, производитель ожидает, что доходы от дистанционной торговли составят порядка 8-12 миллиардов рублей.