МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Срочные вклады, текущие счета и наличные рубли составили тройку самых популярных сберегательных инструментов у россиян, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Почти каждый второй респондент (47%) назвал срочный депозит, накопительный и текущий счета в качестве наиболее предпочтительного инструмента накопления в банке", — выяснили авторы исследования.
Вторым самым распространенным сберегательным инструментом у россиян стали наличные в российских рублях – порядка 40% участников опроса назвали данный инструмент своим главным сберегательным активом.
При этом лишь каждый десятый опрошенный предпочитает самостоятельно инвестировать в ценные бумаги — акции, облигации и прочие инвестпродукты.
"Несмотря на потрясения прошлого года банковский сектор показал устойчивость, и именно поэтому клиенты выбирают в качестве надежного инструмента сбережений банковские вклады и текущие счета. Востребованность инвестиционных продуктов также постепенно набирает обороты по мере повышения финансовой грамотности населения и активно развивающегося фондового рынка", — поясняет руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания банка Юлия Деменюк.
Самыми безопасными способами сбережений, по мнению опрошенных россиян, являются вклады, текущие и накопительные счета (их отметили 37% респондентов), а также недвижимость (27% всех опрошенных) и наличные средства в рублях (23% участников опроса).
Исследование проводилось в начале мая по репрезентативной выборке среди 5 тысяч россиян во всех регионах страны.
https://1prime.ru/News/20210521/833719114.html