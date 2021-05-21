МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Срочные вклады, текущие счета и наличные рубли составили тройку самых популярных сберегательных инструментов у россиян, говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Число выданных россиянам микрозаймов в апреле сократилось на 3,4%

"Почти каждый второй респондент (47%) назвал срочный депозит, накопительный и текущий счета в качестве наиболее предпочтительного инструмента накопления в банке", — выяснили авторы исследования.

Вторым самым распространенным сберегательным инструментом у россиян стали наличные в российских рублях – порядка 40% участников опроса назвали данный инструмент своим главным сберегательным активом.

При этом лишь каждый десятый опрошенный предпочитает самостоятельно инвестировать в ценные бумаги — акции, облигации и прочие инвестпродукты.

"Несмотря на потрясения прошлого года банковский сектор показал устойчивость, и именно поэтому клиенты выбирают в качестве надежного инструмента сбережений банковские вклады и текущие счета. Востребованность инвестиционных продуктов также постепенно набирает обороты по мере повышения финансовой грамотности населения и активно развивающегося фондового рынка", — поясняет руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания банка Юлия Деменюк. Сбербанк начал выдавать деньги до зарплаты

Самыми безопасными способами сбережений, по мнению опрошенных россиян, являются вклады, текущие и накопительные счета (их отметили 37% респондентов), а также недвижимость (27% всех опрошенных) и наличные средства в рублях (23% участников опроса).

Исследование проводилось в начале мая по репрезентативной выборке среди 5 тысяч россиян во всех регионах страны.