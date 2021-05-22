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Сенатор высказался о санкциях США против "Северного потока-2"
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США не смогли нанести значительный ущерб проекту "Северный поток 2", теперь они стремятся сохранить лицо, вводя против РФ очередные санкции, заявил РИА Новости в субботу первый... ПРАЙМ, 22.05.2021
северный поток 2, газопровод, сша, санкции, газ, газ, энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. США не смогли нанести значительный ущерб проекту "Северный поток 2", теперь они стремятся сохранить лицо, вводя против РФ очередные санкции, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Американцам надо как-то сохранить лицо, раз уже не смогли ударить по-крупному. Они понимают, что эти санкции не смертельны для нас. Вот они укусили, именно как отступить красиво, не более того", — сказал политик.
США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2", сообщает американский минфин. В частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.