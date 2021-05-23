МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Вопрос утечки биометрических данных россиян стоит только лишь во времени, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Поэтому, советуют специалисты, использовать их можно в качестве дополнительного, а не основного фактора безопасности. Что будет с рублем на следующей неделе

Как рассказал изданию гендиректор Qrator Labs Александр Лямин, подвергать такие персональные данные киберугрозам опасно: в случае утечки гражданин не сможет изменить отпечатки пальцев или строение радужной оболочки глаза.

"Поэтому требования к защите такой информации должны быть максимальными. Абсолютно любые данные сегодня могут быть украдены, и утечка биометрической информации — это уже не вопрос возможностей, а лишь дело времени", — отметил он.

В свою очередь главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов отметил, что если соблюдать все правила безопасности, то биометрические данные хранятся в виде числового кода. Даже если они попадут в руки злоумышленников, то преступники не смогут провести с ними какие-либо действия. Он добавил, что в таком случае придется заново собирать биометрию у пользователей и заниматься ее перекодировкой.

Тренер лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Золотухин считает, что сейчас нет достаточных мер для надежного сбора, хранения и обработки такого рода данных. Он поясняет, что от серьезных происшествий с биометрическими данными спасает только то, что они используются в качестве дополнительного фактора защиты.