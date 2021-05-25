МИНСК, 25 мая — ПРАЙМ. Белорусская "Белавиа" в связи с решением правительств Великобритании и Франции отменяет рейсы в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября этого года, сообщила во вторник пресс-служба национального перевозчика. СМИ: Air France объявила о приостановке полетов над Белоруссией

"В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов "Белавиа" в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года", — говорится в сообщении на сайте предприятия.

В пресс-службе отметили, что в "Белавиа" "огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить". "Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов", — говорится в сообщении.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как выяснилось позже, сообщение оказалось ложным. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали освободить его.

Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.