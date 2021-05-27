МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Из девяти пакетов, которые Росимущество собиралось приватизировать с 2017 по 2019 год, был выполнен только один, "Кристалл", крупнейшее объединение-производитель бриллиантов, пишет РБК.

Доходы госбюджета от приватизации в первой и второй половине 2010 годов значительно отличались:

  • в 2011-2013 годах государство заработало 212,6 миллиарда рублей
  • в 2014-2016 годов федеральный бюджет получил 443,79 миллиарда рублей
  • в 2017-2019 годах в госбюджет поступило 40,78 миллиарда рублей

Росимущество реализовало продажу казенного имущества на 23%, а акционирование федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) завершено на 22%.

План ведомства в части приватизации в ООО и акционерных обществах был выполнен лишь на 25%.

При этом Счетная палата полагает, что эффективность управления 500 унитарных предприятий и 850 обществ, которые находятся в федеральной собственности, недостаточна, сообщил источник "Российской газете".

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Причины неэффективности приватизации

Во-первых, к неэффективности мероприятий по приватизации привел "формальный подход" к составлению приватизационного плана, разъяснила Счетная палата. Сейчас 121 объект из 253 ФГУПов не могут быть приватизированы, поэтому план не отражает реального положения дел.

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Во-вторых, работа агентов, которые реализуют план, также является неэффективной. К настоящему моменту пятая часть объектов еще не выставлена на продажу. Кроме того, использование агентами "вторичных торгов" существенно снижает прибыль государства от приватизации.

В-третьих, по информации Счетной палаты процедуры приватизации плохо координируются. Так, данные, представленные на портале Росимущества неупорядочены, рассказало издание.

В-четвертых, государственные объекты продаются по низкой цене из-за ненадлежащей предпродажной подготовки.

"Сейчас такая подготовка не проводится и объекты продаются фактически в состоянии "как есть"", — отметил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.