МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Из девяти пакетов, которые Росимущество собиралось приватизировать с 2017 по 2019 год, был выполнен только один, "Кристалл", крупнейшее объединение-производитель бриллиантов, пишет РБК.

Доходы госбюджета от приватизации в первой и второй половине 2010 годов значительно отличались:

в 2011-2013 годах государство заработало 212,6 миллиарда рублей

в 2014-2016 годов федеральный бюджет получил 443,79 миллиарда рублей

в 2017-2019 годах в госбюджет поступило 40,78 миллиарда рублей

Росимущество реализовало продажу казенного имущества на 23%, а акционирование федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) завершено на 22%.

План ведомства в части приватизации в ООО и акционерных обществах был выполнен лишь на 25%.

При этом Счетная палата полагает, что эффективность управления 500 унитарных предприятий и 850 обществ, которые находятся в федеральной собственности, недостаточна, сообщил источник "Российской газете". Кудрин усомнился в достижении роста ВВП в 3% в 2021 году

Причины неэффективности приватизации

Во-первых, к неэффективности мероприятий по приватизации привел "формальный подход" к составлению приватизационного плана, разъяснила Счетная палата. Сейчас 121 объект из 253 ФГУПов не могут быть приватизированы, поэтому план не отражает реального положения дел. Правительство одобрило проекты об исполнении бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС

Во-вторых, работа агентов, которые реализуют план, также является неэффективной. К настоящему моменту пятая часть объектов еще не выставлена на продажу. Кроме того, использование агентами "вторичных торгов" существенно снижает прибыль государства от приватизации.

В-третьих, по информации Счетной палаты процедуры приватизации плохо координируются. Так, данные, представленные на портале Росимущества неупорядочены, рассказало издание.

В-четвертых, государственные объекты продаются по низкой цене из-за ненадлежащей предпродажной подготовки.

"Сейчас такая подготовка не проводится и объекты продаются фактически в состоянии "как есть"", — отметил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.