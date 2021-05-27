МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Американский космический мини-шаттл X-37B может нанести ядерный удар по России лишь при одном "невероятном" сценарии. Об этом сообщает в своей статье для журнала Popular Mechanics его автор Кайл Мизоками.

Он утверждает, что орбитальный самолет X-37B существует в единственной модификации, и на данный момент он не предназначен для транспортировки ядерного оружия. Однако это возможно при установке на его борту термоядерной боеголовки W80. Автор предположил, что один космолет сможет вместить не более трех боеприпасов. Украина и США обсудили противодействие "Северному потоку-2"

Мизоками пояснил, что "единственный способ, при котором использование X-37B могло бы иметь хоть какой-то смысл, — это если бомбардировщик выберет орбитальный маршрут, который позволит ему приблизиться к России с того направления, где системы раннего предупреждения не смогут его обнаружить".

В статье также говорится о том, что X-37B может приблизится к России из Южного полушария, вывести из строя направленные на север радары раннего предупреждения и дать возможность бомбардировщикам, подводным лодкам и ракетам наземного базирования нанести более массивный ядерный удар. Тем не менее, как отметил автор, мини-шаттлу не удастся остаться визуально незамеченным.

"Русские заранее увидят приближающийся космический аппарат. Такой вот сюрприз. Не существует реального способа, при котором США могут нанести внезапный ядерный удар по России и избежать возмездия, и никакой гипотетический космолет, оснащенный ядерным оружием, не сделает это более вероятным", — добавил публицист.

Подводя итог, Мизоками резюмировал, что мини-шаттл X-37B не имеет реальной стратегической ценности.