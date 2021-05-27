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https://1prime.ru/News/20210527/833770384.html
Для реабилитации инвалидов будет выделено свыше 9,5 миллиардов рублей
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Правительство направит более 9,5 миллиардов рублей в Фонд социального страхования на технические средства реабилитации для инвалидов и ветеранов. Об этом пишет "Российская... ПРАЙМ, 27.05.2021
инвалиды, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Правительство направит более 9,5 миллиардов рублей в Фонд социального страхования на технические средства реабилитации для инвалидов и ветеранов. Об этом пишет "Российская газета".
"Чтобы все инвалиды, признанные нуждающимися в технических средствах реабилитации, могли приобрести именно то, что им жизненно необходимо, — кресла-коляски, протезы, ортезы и многое другое", — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
Он обратил внимание Минтруда на то, что люди должны получить государственную поддержку уже в этом году.