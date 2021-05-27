МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Правительство направит более 9,5 миллиардов рублей в Фонд социального страхования на технические средства реабилитации для инвалидов и ветеранов. Об этом пишет "Российская газета".

"Чтобы все инвалиды, признанные нуждающимися в технических средствах реабилитации, могли приобрести именно то, что им жизненно необходимо, — кресла-коляски, протезы, ортезы и многое другое", — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Он обратил внимание Минтруда на то, что люди должны получить государственную поддержку уже в этом году.