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Цены на кофе пережили бешеный скачок
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Цены на кофе сорта "арабика" взлетели, побив максимум с 2016 года, пишет "Российская газета". 27 мая стоимость июльского контракта на американской бирже ICE достигала отметки... ПРАЙМ, 28.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Цены на кофе сорта "арабика" взлетели, побив максимум с 2016 года, пишет "Российская газета".
27 мая стоимость июльского контракта на американской бирже ICE достигала отметки 1,572 доллара за фунт, но потом снизилась до 1,55 доллара.
Бразилия осуществляет 40% поставок "арабики" на глобальный рынок, еще одной страной-поставщиком кофе в Латинской Америке является Колумбия. В мировом потреблении кофе сорт "арабика" составляет 75%.
Плохой урожай в странах Южной Америки, где производится "арабика", в частности, в Бразилии объясняется засухой. Аналитики также ухудшили предполагаемую оценку урожая на 2022 год.
В Бразилии производители "арабики" предпринимают попытки заключить соглашения по продаже своего товара по более высокой цене, сообщили источники агенства Reuters.
"Фермеры, которые продавали кофе по цене 450-650 реалов (207,05 доллара), теперь рассчитывают на спотовую ставку 800", — отметило британское агенство новостей.
В Колумбии осложнилась ситуация с движением транспорта из-за протестов, во время которых демонстранты блокируют автомагистрали.