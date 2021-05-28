МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Цены на кофе сорта "арабика" взлетели, побив максимум с 2016 года, пишет "Российская газета". Российские продукты рекой потекли в Китай

27 мая стоимость июльского контракта на американской бирже ICE достигала отметки 1,572 доллара за фунт, но потом снизилась до 1,55 доллара.

Бразилия осуществляет 40% поставок "арабики" на глобальный рынок, еще одной страной-поставщиком кофе в Латинской Америке является Колумбия. В мировом потреблении кофе сорт "арабика" составляет 75%.

Плохой урожай в странах Южной Америки, где производится "арабика", в частности, в Бразилии объясняется засухой. Аналитики также ухудшили предполагаемую оценку урожая на 2022 год.

В Бразилии производители "арабики" предпринимают попытки заключить соглашения по продаже своего товара по более высокой цене, сообщили источники агенства Reuters.

"Фермеры, которые продавали кофе по цене 450-650 реалов (207,05 доллара), теперь рассчитывают на спотовую ставку 800", — отметило британское агенство новостей.

В Колумбии осложнилась ситуация с движением транспорта из-за протестов, во время которых демонстранты блокируют автомагистрали.